Летом 2026 года состав тольяттинского «Акрона» усилит 19-летний вингер Кевин Аревало, сообщает«Чемпионат».

Кевин Аревало globallookpress.com

Сейчас уругваец выступает за «Монтевидео Сити» в местном чемпионате. По данным источника, сумма трансфера составит € 0,6 млн, а контракт будет заключен до лета 2029 года.

Известно, что Аревало должен был оказаться в «Акроне» еще летом 2025 года, но тогда сделка была заблокирована City Football Group, который владеет уругвайским клубом.

Сейчас же вингер выкупит свой контракт и подпишет контракт с российской командой в качестве свободного агента, чтобы обойти запрет.