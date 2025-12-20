В матче 17-го тура испанской Примеры «Овьедо» и «Сельта» сыграли вничью.
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут, расписав «сухую» мировую — 0:0.
Результат матча
ОвьедоОвьедо0:0СельтаВиго
Овьедо: Аарон Эскандель, Лукас Аихадо, Давид Костас, Эрик Бейи, Рахим Альхассан, Кваси Сибо, Сантьяго Коломбатто, Альберто Рейна (Санти Касорла 81'), Ильяс Чайра (Хосе Рондон 82'), Йосип Брекало (Хессем Хассан 71'), Федерико Виньяс (Лука Илич 86')
Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Хави Руэда, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Ману Фернандес (Юнас Эль-Абделлауи 77'), Уиллот Сведберг (Хави Родригес 77'), Мигел Роман Гонсалес, Франсиско Пейнадо (Илаш Мориба 64'), Брайан Сарагоса (Яго Аспас 63'), Ферран Жуджла (Уго Альварес 83')
Жёлтые карточки: Сантьяго Коломбатто 25', Лукас Аихадо 34' — Ману Фернандес 60'
После этой игры в активе «Сельты» стало 23 очка. Команда из Виго занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Овьедо» с 11 баллами идет на 19-й строчке.