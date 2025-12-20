«Мец» в гостевом поединке 1/32 Кубка Франции смог разгромить «Бисхайм» со счетом 3:0.

Бубакар Траоре
Бубакар Траоре globallookpress.com

Дубль в матче смог на свой счет записать малийский нападающий Бубакар Траоре.  Первый мяч форвард забил девятой минуте, а второй мяч был оформлен на 46-й минуте.  На 65-й минуте третий мяч в матче в ворота хозяев отправил Ибу Сане.

В параллельном матче «Лорьян» с крупным счетом разгромил «Гозье».  Поединок Кубка завершился со счетом 7:0.

Хет-трик во встрече на свой счет записал Амаду Бамба Дьенг.  Форвард забил на второй, 12-й и 38-й минутах.  Дубль в этой игре оформил Мохамед Бамба на 33-й и 75-й минутах.  По голу забили Карим Дермэйн и Треван Сануси.