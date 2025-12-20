В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде упустил победу над «Леванте» — 1:1.
Открыли счет в поединке гости усилиями Такефусы Кубо на 45-й минуте. Результат снова стал равным на 90+3-й минуте, когда Дела четко реализовал пенальти.
Отметим, что россиянин Арсен Захарян вышел на замену на 70-й минуте вместо Луки Сучича.
Результат матча
ЛевантеВаленсия0:1Реал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Такэфуса Кубо 45+1'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян (Алан Маттурро 74'), Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено (Kareem Tunde 74'), Мануэль Санчес, Виктор Гарсиа, Пабло Мартинес (Карлос Эспи 67'), Унай Венседор (Ориоль Рей 82'), Кервин Арриага, Карлос Альварес, Иван Ромеро (Икер Лосада 82')
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Jon Martin, Ариц Элустондо, Микель Оярсабаль, Гонсалу Гуэдеш (Арсен Захарян 70'), Пабло Марин (Карлос Солер 83'), Лука Сучич (Брайс Мендес 70'), Такэфуса Кубо, Йон Горротксатеги, Серхио Гомес, Игор Субельдия
Жёлтые карточки: Пабло Мартинес 21', Унай Венседор 53', Кервин Арриага 71', Иван Ромеро 73', Адриан Де Ла Фуэнте 74', Мануэль Санчес 84' — Игор Субельдия 37', Йон Горротксатеги 51'
«Реал Сосьедад» по итогам этой игры набрал 17 очков и остался на 15-м месте в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 10 баллами идет последним.