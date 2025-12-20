В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде упустил победу над «Леванте» — 1:1.

Такефуса Кубо globallookpress.com

Открыли счет в поединке гости усилиями Такефусы Кубо на 45-й минуте. Результат снова стал равным на 90+3-й минуте, когда Дела четко реализовал пенальти.

Отметим, что россиянин Арсен Захарян вышел на замену на 70-й минуте вместо Луки Сучича.

Результат матча Леванте Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 0:1 Такэфуса Кубо 45+1' Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян ( Алан Маттурро 74' ), Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено ( Kareem Tunde 74' ), Мануэль Санчес, Виктор Гарсиа, Пабло Мартинес ( Карлос Эспи 67' ), Унай Венседор ( Ориоль Рей 82' ), Кервин Арриага, Карлос Альварес, Иван Ромеро ( Икер Лосада 82' ) Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Jon Martin, Ариц Элустондо, Микель Оярсабаль, Гонсалу Гуэдеш ( Арсен Захарян 70' ), Пабло Марин ( Карлос Солер 83' ), Лука Сучич ( Брайс Мендес 70' ), Такэфуса Кубо, Йон Горротксатеги, Серхио Гомес, Игор Субельдия Жёлтые карточки: Пабло Мартинес 21', Унай Венседор 53', Кервин Арриага 71', Иван Ромеро 73', Адриан Де Ла Фуэнте 74', Мануэль Санчес 84' — Игор Субельдия 37', Йон Горротксатеги 51'

Статистика матча 2 Удары в створ 4 5 Удары мимо 6 44 Владение мячом 56 4 Угловые удары 7 1 Офсайды 3 16 Фолы 11

«Реал Сосьедад» по итогам этой игры набрал 17 очков и остался на 15-м месте в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 10 баллами идет последним.