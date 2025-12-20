«Бавария» рассматривает возможность приобретения 21-летнего центрального нападающего «Мидтьюлланна» Франклину Джу. Об этом информирует журналист Кристиан Фальк.

Франклину Джу globallookpress.com

Согласно источнику, спортивный директор мюнхенского клуба, Кристоф Фройнд, уже связался как с датским клубом, так и с футболистом. «Мидтьюлланн» готов продать Джу за 25–30 миллионов евро. За нападающего также борются «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Джу сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забив 21 гол и отдав три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.