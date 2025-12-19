Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился своими мыслями о возвращении на поле после травмы. Игрок отсутствовал на поле полгода и впервые вышел на поле в сентябре.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Нет такого, что я боюсь, что я опять сломаюсь. Из плюсов времени восстановления больше уединения, больше ментальности, больше работы над самим собой. Технику не пропьешь. Буду куваться, прыгать в подкаты, в каждую борьбу лезть, — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне 23-летний форвард провел на поле 22 матча, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. В 19-м туре Российской Премьер-лиги, играя против "Ростова" и завершив матч ничьей 1:1, Тюкавин получил серьезную травму — разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В текущем сезоне РПЛ Тюкавин сыграл в десяти встречах, забив два мяча и отметившись одной голевой передачей.