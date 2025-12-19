Тренер сборной России Николай Писарев оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

Николай Писарев globallookpress.com

«Уникальный случай, что он два пенальти стоял с переломом. Сафонов сыграл всего несколько матчей в этом году за сборную и за клуб. Я удивлен, что Энрике сказал, что ему нужно отдохнуть. После этого финала у Энрике была бы головная боль, кого ставить с первых минут в ворота: Сафонова или Шевалье. Сафонов провел геройский матч», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Сафонов смог парировать четыре пенальти из пяти в послематчевой серии и принес победу своей команде. Позже выяснилось, что он получил травму и теперь вынужден будет пропустить четыре недели.