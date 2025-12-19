Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам ноября и декабря. Об этом сообщила пресс-служба лиги. Для Мусаева это вторая такая награда в сезоне — ранее он получил ее за октябрь.​

Мурад Мусаев globallookpress.com

В ноябре и декабре «Краснодар» одержал три победы и дважды сыграл вничью, сохранив лидерство в турнирной таблице и уйдя на зимний перерыв первыми в третий сезон подряд. Второе место занимает «Зенит», третье — «Локомотив».

Российский чемпионат возобновится в конце февраля. 28 числа «Краснодар» примет «Ростов» в 19-м туре.​