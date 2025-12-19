Бывший футболист Фелипе Мело подверг критике полузащитника «Фламенго» Сауля Ньигеса после финала Межконтинентального кубка, в котором бразильский клуб встретился с французским «ПСЖ». Игра завершилась ничьей 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 2:1.

Сауль Ньигес globallookpress.com

«С тех пор как он приехал, он больше говорит, чем играет. Иди играть в футбол, парень, ты в одном из крупнейших клубов мира! » — цитирует Мело бразильское издание Mundo Bola.

«ПСЖ» завоевал шестой титул в этом календарном году, добавив межконтинентальный кубок к трофею Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА. Данное достижение покорилось главному тренеру парижан Луису Энрике во второй раз в карьере.