Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал уверенную победу своей команды над «Миланом» со счётом 2:0 в полуфинале Суперкубка Италии.

Антонио Конте globallookpress.com

«Мы хотели провести серьёзный матч против большой команды, насыщенной сильными игроками. Нам всегда нужна высокая энергетика — мы играем в затратный, а не прагматичный футбол. Я доволен, потому что эти ребята показали, что хотят бороться за этот трофей», — приводит слова Конте официальный сайт клуба.

В другом полуфинале Суперкубка Италии встретятся серебряный призёр Серии А «Интер» и обладатель Кубка Италии «Болонья». Турнир проходит в Саудовской Аравии.