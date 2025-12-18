В шестом туре Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграет с «Риекой». Матч состоится 18 декабря на нейтральном стадионе «Хенрика Реймана» в Кракове.

«Шахтер» имеет 12 очков и уже одной ногой в плей-офф. Победа сегодня гарантирует «горнякам» путевку в 1/8 финала. До этого они выиграли в трех последних поединках и в случае успеха это будет четвертый успех подряд при пяти победах за 6 туров в целом.

«Риека» не проигрывает уже 4 тура. Команда с 8 очками находится на 14-й позиции. Ничья вполне может устроить номинальных гостей. В текущем розыгрыше у клуба 2 победы и 2 ничьи. Будет ли согласен на мировую «Шахтер»? Украинский клуб ни разу не сыграл вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Букмекеры дают такие котировки: 1.88 на победу «Шахтера», 3.35 на ничью, 4.50 на победу «Риеки».

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Риека» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

