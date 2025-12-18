Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

«Я так понимаю, нашла коса на камень, тренер поругался с руководством. Так бывает. Мы только недавно недоумевали, почему Шалимов ушел из "Факела", там тоже были какие‑то "терки". Своя рука — владыка, а Рашид Рахимов без работы не останется», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

«Рубин» в настоящий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. В активе команды из Казани 23 очка.