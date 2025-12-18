Президент «Марселя» Пабло Лонгория высказался о будущем в команде главного тренера Роберто Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«С Роберто Де Дзерби ситуация предельно ясна. Мы хотим, чтобы он оставался на посту тренера ещё много лет. Я хочу, чтобы он был тренером надолго. Я доволен его работой, он идеальный тренер для "Марселя". Когда узнаёшь человека поближе, с каждым днём ​​желания работать с ним становится всё больше. Он — выдающийся специалист. Сейчас, в разгар сезона, не время говорить о будущем.

Мы проведём откровенный разговор, когда придёт время. Он уже начинает говорить по-французски. Он адаптируется и хочет смотреть в будущее. Нам нужно будет соответствовать амбициям Роберто», — приводит слова Лонгории клубная пресс-служба.

В настоящий момент «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.