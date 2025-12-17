Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Брентфорда».

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Мы знаем, насколько сложен "Брентфорд" — мы убедились в этом в этом сезоне.  В предыдущих сезонах в начале Кубка лиги мы иногда встречались с сильными командами, такими как "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", но мы играли очень хорошо.  Когда у тебя травмы, то нужно быть в форме для Премьер-лиги или других, более важных соревнований.  Но мы постараемся», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Встреча «Манчестер Сити» — «Брентфорд» пройдет 17 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.  Начало матча — в 22:30 по московскому времени.  С прогнозом на поединок можно ознакомиться по ссылке.