Нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг может перейти в «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Стало известно, что «Милан» и «Вест Хэм» уже почти завершили переговорный процесс. Сделка по переходу Фюллькруга на правах аренды может заключиться в ближайшее время.
В возможном арендном соглашении может быть сумма выкупа форварда в размере 13-15 млн евро при выполнении определенных условий.
В нынешнем сезоне Фюллькруг провел за «Вест Хэм» 8 матчей в рамках АПЛ и не отметился результатными действиями.