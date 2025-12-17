Нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг может перейти в «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Никлас Фюллькруг globallookpress.com

Стало известно, что «Милан» и «Вест Хэм» уже почти завершили переговорный процесс. Сделка по переходу Фюллькруга на правах аренды может заключиться в ближайшее время.

В возможном арендном соглашении может быть сумма выкупа форварда в размере 13-15 млн евро при выполнении определенных условий.

В нынешнем сезоне Фюллькруг провел за «Вест Хэм» 8 матчей в рамках АПЛ и не отметился результатными действиями.