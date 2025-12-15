Голкиперу мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра, информирует официальный сайт клуба.

Мануэль Нойер globallookpress.com

39-летний немец получил травму в игре против «Майнца» (2:2) в 14-м туре Бундеслиги. Капитан мюнхенцев провел на поле всю игру.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Он провел за команду 581 матч. В сезоне-2025/26 на его счету 20 игр.

Нойер является 12-кратным чемпионом Германии, 5-кратным обладателем Кубка и 7-кратным обладателем суперкубка страны. Вместе с «Баварией» он также дважды выигрывал ЛЧ.