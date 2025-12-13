Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался перед матчем 15-го тура Серии А против «Болоньи».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Безусловно, у Итальяно есть чему поучиться. На мой взгляд, он один из лучших молодых тренеров, которые у нас есть. У них отличный потенциал, и они точно знают, куда хотят двигаться. Они ничего не боятся и заставляют вас вступать в огромное количество дуэлей; им плевать, сколько свободного пространства остаётся за спиной. Мы должны сломать эти барьеры, не сражаться один на один, а преодолевать их. Если мы к этому не готовы, нам будет сложно вести игру в этот вечер», — цитирует слова Спаллетти Football Italia.

Матч между командами состоится 14 ноября.