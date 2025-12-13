Заслуженный мастер спорта, обладатель бронзы Евро-2008 Олег Иванов назвал главного фаворита российской Премьер-лиги в этом сезоне.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Фаворит в битве за золото — "Краснодар". Сейчас по качеству игры он в РПЛ вне конкуренции. Выглядит реально по-чемпионски. Яркий пример — последний матч с ЦСКА.

"Быки" рано пропустили со стандарта, но это их совершенно не смутило. Они продолжали играть в свой футбол, наращивали обороты, искали моменты — и забили трижды. К прежним лидерам — Сперцяну, Кордобе, Черникову и Агкацеву добавились Диего Коста, Дуглас Аугусто и Виктор Са.

Если раньше в центре защиты выделялся Тормена, то теперь на ведущие роли вышел другой бразилец — Диего Коста. Он полностью адаптировался в России, смотрится очень уверенно — как в отборе, так и на мяче.

Дуглас Аугусто — тоже великолепное приобретение. Стал связующим звеном между обороной и атакой. Цепкий, резкий, техничный, спокойно контролирует мяч под давлением. Всегда появляется там, где нужно. Может отдать проникающую передачу, мощно приложиться из-за штрафной. Вспомните, какой шикарный гол забил в предыдущем туре "Крыльям".

А о таких исполнителях, как Виктор Са, говорят — теневой лидер. Пока все внимание защитников приковано к Сперцяну и Кордобе, бразильский хавбек успевает с фланга обострить игру. Между прочим, забил уже пять мячей. Да и в целом проводит этот сезон сильнее, чем прошлый, добавил атаке вариативности», — сказал в интервью «СЭ» хавбек «Рубина».

После первой части сезона «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 40 очками, за ним идут «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36) и «Балтика» (35).