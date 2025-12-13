«Милан» рассматривает вариант с арендой форварда «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга зимой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Никлас Фюллькруг globallookpress.com

По информации источника, 32-летний нападающий хочет сменить команду, поскольку получает недостаточное количество игрового времени в стане «молотобойцев». При этом подчеркивается, что Фюллькруг не является первым в шорт-листе «россонери».

В этом сезоне немецкий нападающий принял участие в 9 матчах за «Вест Хэм», в которых не отметился результативными действиями, в общей сложности провел на поле 413 минут.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.