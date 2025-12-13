В полуфинальном матче Межконтинентального кубка в Эр‑Райяне (Катар) бразильский «Фламенго» обыграл египетский «Пирамидс» со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Лео Перейра на 24-й минуте и Данило на 52-й минуте.
ФламенгоКлубный ЧМ2:0Pyramids FCКлубный ЧМ
1:0 Леонардо Перейра 24' 2:0 Данило 52'
Фламенго: Агустин Росси, Гильермо Варела, Данило, Леонардо Перейра, Алекс Сандро (Айртон Лукас 60'), Эрик Пульгар, Жоржиньо (Николас де ла Крус 76'), Хорхе Карраскаль (Педро Родригес 86'), Гонсало Плата, Хиорхьян де Арраскаета (Луис Араужо 76'), Cebolinha
Pyramids FC: Мохамед Хамди, Мохамед Чиби, Ахмед Атеф (Marwan Hamdi 90'), Ибрахим Блати Туре (Ewerton Ewerton 74'), Моханад Лашин, Fiston Mayele, Mostafa Ziko (Mohamed Reda 74'), Zalaka (Хамди Фати 81'), Ahmed Samy, Mahmoud Marei, Ahmed El Shenawy
Жёлтые карточки: Mahmoud Marei 51' (Pyramids FC), Ахмед Атеф 75' (Pyramids FC), Zalaka 81' (Pyramids FC)
В финале турнира «Фламенго» сразится с французским «ПСЖ». Матч состоится 17 декабря в Эр‑Райяне.