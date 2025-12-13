В полуфинальном матче Межконтинентального кубка в Эр‑Райяне (Катар) бразильский «Фламенго» обыграл египетский «Пирамидс» со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Лео Перейра на 24-й минуте и Данило на 52-й минуте.

Результат матча

Фламенго Клубный ЧМ 2:0 Pyramids FC Клубный ЧМ

1:0 Леонардо Перейра 24' 2:0 Данило 52'

Фламенго: Агустин Росси, Гильермо Варела, Данило, Леонардо Перейра, Алекс Сандро ( Айртон Лукас 60' ), Эрик Пульгар, Жоржиньо ( Николас де ла Крус 76' ), Хорхе Карраскаль ( Педро Родригес 86' ), Гонсало Плата, Хиорхьян де Арраскаета ( Луис Араужо 76' ), Cebolinha

Pyramids FC: Мохамед Хамди, Мохамед Чиби, Ахмед Атеф ( Marwan Hamdi 90' ), Ибрахим Блати Туре ( Ewerton Ewerton 74' ), Моханад Лашин, Fiston Mayele, Mostafa Ziko ( Mohamed Reda 74' ), Zalaka ( Хамди Фати 81' ), Ahmed Samy, Mahmoud Marei, Ahmed El Shenawy

Жёлтые карточки: Mahmoud Marei 51' (Pyramids FC), Ахмед Атеф 75' (Pyramids FC), Zalaka 81' (Pyramids FC)