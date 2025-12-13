Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике подвел итог матча против «Брайтона» (2:0).

Юго Экитике globallookpress.com

«Не сказал бы, что идеально, потому что знаю, мог бы забить больше сегодня. Но очевидно, самым важным было победить перед нашими болельщиками. Так что это хороший день, да. Мяч ходил быстро, я старался быть готовым. Конечно, когда только начинаешь игру, не ожидаешь, что забьёшь мяч на первой минуте. Однако стараюсь всегда быть готовым, это хорошо, что мы начали игру со счётом 1:0.

Мы стараемся держаться вместе, работать вместе. Даже сегодня это было непросто. В конце игры нужно было сохранять компактность. Сегодня я доволен, потому что думаю, мы заслужили победу», — приводит слова Экитике клубная пресс-служба.

«Ливерпуль» с 26 очками поднялся на 6-е место в таблице, «Брайтон» с 23 баллами опустился на 9-ю позицию в АПЛ.