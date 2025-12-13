Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике подвел итог матча против «Брайтона» (2:0).
«Не сказал бы, что идеально, потому что знаю, мог бы забить больше сегодня. Но очевидно, самым важным было победить перед нашими болельщиками. Так что это хороший день, да. Мяч ходил быстро, я старался быть готовым. Конечно, когда только начинаешь игру, не ожидаешь, что забьёшь мяч на первой минуте. Однако стараюсь всегда быть готовым, это хорошо, что мы начали игру со счётом 1:0.
Мы стараемся держаться вместе, работать вместе. Даже сегодня это было непросто. В конце игры нужно было сохранять компактность. Сегодня я доволен, потому что думаю, мы заслужили победу», — приводит слова Экитике клубная пресс-служба.
«Ливерпуль» с 26 очками поднялся на 6-е место в таблице, «Брайтон» с 23 баллами опустился на 9-ю позицию в АПЛ.