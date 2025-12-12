Агент экс-тренера «Химок» Франка Артиги Дмитрий Селюк высказался о возможном возвращении испанца в РПЛ.

Франк Артига globallookpress.com

«Артига — топ-тренер. "Динамо" и "Спартаку" не найти тренера лучше, чем он. Нет никаких сомнений, что "Спартак" стал бы чемпионом, назначив его. А вот "Динамо" сейчас нужно дать возможность Ролану Гусеву доработать до конца сезона», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Сейчас Артига является главным тренером ангольского «Петру Атлетику». «Спартак» и «Динамо» находятся в поиске наставников после ухода со своих постов Деяна Станковича и Валерия Карпина соответственно.