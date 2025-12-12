Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба победил в голосовании за звание лучшего игрока команды по итогам ноября и декабря 2025-го года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Джон Кордоба — нападающий «Краснодара» globallookpress.com

Стало известно, что Кордоба в голосовании набрал 29,62%. У полузащитника команды Эдуарда Сперцяна 26,07%, а у Жоау Батчи — 10,41%.

В нынешнем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 16 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

После 18-и туров в чемпионате России «быки» возглавляют турнирную таблицу с 40 очками в активе. «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 балл.