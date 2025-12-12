Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о ситуации с травмированными футболистами команды перед матчем с «Вулверхэмптоном».

Микель Артета globallookpress.com

«Нам нужно подождать и посмотреть на состояние Вильяма Салиба. Вчера мы не тренировались, так что был дополнительный день, посмотрим, сможет ли он быть в строю или нет. Если бы вы спросили меня о матче следующего тура, думаю, он был бы в форме. Насчёт завтрашнего матча не уверен. Деклан Райс был болен. Болезнь обычно проходит за несколько дней, однако нужно подождать и посмотреть. Возвращение Леандро Троссарда — это вопрос нескольких дней. Звучит скучно, но такова реальность, поэтому мы ничего не знаем наверняка», — приводит слова Артеты клубная пресс-служба.

Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» состоится в субботу, 13 декабря. Начало — в 23:00 мск.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ на данный момент.