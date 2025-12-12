Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо находится в шаге от увольнения из клуба, сообщает журналист AS Хосе Диас.

Хаби Алонсо globallookpress.com

По данным источника, испанца могут отправить в отставку даже в случае победы над «Алавесом» в матче 16-го тура Ла Лиги — отставка называется вопросом времени. В «Реале» не верят, что Алонсо сможет исправить ситуацию. Недавно «сливочные» проиграли «Манчестер Сити» (1:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов 10 декабря.

Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года, ранее приведя «Байер» к победе в Бундеслиге. После 16 туров Ла Лиги команда занимает второе место, отставая от «Барселоны» на четыре очка.