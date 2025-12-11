Защитник «Реала» Эдер Милитау может вернуться в строй значительно раньше ожидаемого срока, сообщает El Chiringuito.

Эдер Милитау globallookpress.com

По последним данным, 27-летнему бразильцу провели ряд обследований, которые показали, что разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги оказался менее серьезным, чем первоначально считалось. Вместо планируемых четырех месяцев восстановления Милитау может восстановиться примерно за два месяца или немного больше.

Травма была получена 7 декабря в первом тайме домашнего матча 15-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (0:2). Ранее в сезонах-2023/24 и 2024/25 Милитау сталкивался с серьёзными проблемами, включая разрыв крестообразных связок, пропустив более 100 игр.