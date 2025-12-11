Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков ответил на вопрос о лучших легионерах в истории РПЛ.

Кристиан Нобоа globallookpress.com

«Кто лучший легионер за всё время в РПЛ? Первый на ум приходит Нобоа, он очень сильно выделялся своей техникой. Вагнер Лав тоже в этом списке однозначно, Думбия.

В большинстве чемпионатов все‑таки на позицию лучшего игрока выбираются игроки атаки. Они чем‑то запоминаются, игроков обороны вряд ли вспомнишь. Сейчас навскидку на ум приходят игроки атаки», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Напомним, что Кристиан Нобоа выступал в РПЛ за «Рубин», «Динамо» М, «Ростов», «Зенит» и «Сочи». Вагнер Лав и Сейду Думбия играли за ЦСКА.