Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе с нападающим команды Мохамедом Салахом.

Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля» globallookpress.com

«Мы все находимся под огромным влиянием нашего прошлого — того, как нас воспитывали, где мы росли.  Мо с самого начала знал, что ему нужно делать больше, чем другим.  Он всегда развивался.  Он никогда не останавливался.  Таков его менталитет.  После каждого отпуска он возвращался с новым навыком.  Как будто он всё это время тренировал только один конкретный тип передач.

Мы подталкивали друг друга, чтобы никогда не останавливаться.  И мы никогда не останавливались.  Тот момент, когда мы подняли трофей за победу в Премьер-лиге, сблизил нас на всю жизнь.  Его будут помнить как одного из величайших игроков всех времён.  Я не скажу, что с ним легко работать, но и не скажу, что сложно.  Проблемы с Мо Салахом возникают (только) в том случае, если он не играет или если его заменяют», — приводит слова Клоппа BBC.

Ранее Салах выступил с критикой в адрес главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.  Египтянин не был включен в заявку на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).