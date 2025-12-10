Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе с нападающим команды Мохамедом Салахом.

Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля» globallookpress.com

«Мы все находимся под огромным влиянием нашего прошлого — того, как нас воспитывали, где мы росли. Мо с самого начала знал, что ему нужно делать больше, чем другим. Он всегда развивался. Он никогда не останавливался. Таков его менталитет. После каждого отпуска он возвращался с новым навыком. Как будто он всё это время тренировал только один конкретный тип передач.

Мы подталкивали друг друга, чтобы никогда не останавливаться. И мы никогда не останавливались. Тот момент, когда мы подняли трофей за победу в Премьер-лиге, сблизил нас на всю жизнь. Его будут помнить как одного из величайших игроков всех времён. Я не скажу, что с ним легко работать, но и не скажу, что сложно. Проблемы с Мо Салахом возникают (только) в том случае, если он не играет или если его заменяют», — приводит слова Клоппа BBC.

Ранее Салах выступил с критикой в адрес главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Египтянин не был включен в заявку на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).