Нападающий сборной Англии Айван Тони был задержан полицией по подозрению в нападении на одного из посетителей бара в Лондоне, сообщает The Sun.

Айван Тони globallookpress.com

По информации источника, инцидент произошел в увеселительном заведении, когда один из фанатов, узнав футболиста, попытался сделать с ним селфи и обнял его. В ответ Тони сказал: «Отстань от меня! » и ударил человека головой в лицо.

Прибывшие полицейские арестовали нападающего, который покидал бар в наручниках, однако затем был отпущен под залог. Расследование продолжается. Пострадавший получил переломы носа и мизинца.

Айван Тони выступает за саудовский клуб «Аль-Ахли». В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.