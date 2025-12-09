«Олимпиакос» в гостях одолел «Кайрат» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол греческая команда забила на 73-й минуте благодаря точному удару Желсона Мартинша.
Результат матча
КайратАлма-Ата0:1ОлимпиакосПирей
0:1 Желсон Мартинш 73'
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Широбоков, Егор Сорокин, Луиш Мата, Александр Мрынский, Еркин Олегулы Тапалов (Azamat Tuyakbaev 62'), Дан Глазер, Олжас Байбек (Дамир Касабулат 82'), Рикардиньо (Валерий Громыко 46'), Гиорги Зариа (Жорже Жоржинью 46'), Эдмилсон Фильо (Юг Станоев 82')
Олимпиакос: Константинос Цолакис, Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола, Жулиан Бьянкон, Родинеи, Франциско Мачадо (Габриэл Стрефезза 62'), Даниэл Поденсе (Мехди Тареми 62'), Христос Музакитис, Сантьяго Эссе (Дани Гарсия 84'), Айюб Эль-Кааби, Желсон Мартинш
Жёлтые карточки: Azamat Tuyakbaev 70' — Сантьяго Эссе 14', Жулиан Бьянкон 35'
После этого матча «Олимпиакос» располагается на 26-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 5-ю очками в активе. «Кайрат» — на 35-й строчке с 1-м баллом.