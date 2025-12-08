После этого матча «Дженоа» занимает 15-е место в таблице Серии А с 14-ю очками в активе. «Удинезе» — на 11-й строчке с 18-ю баллами.

На 83-й минуте «Дженоа» снова вышел вперед, отличился Брук Нортон-Каффи .

В 1-м тайме гости вышли вперед. На 34-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Удинезе», а игрок «Дженоа» Руслан Малиновский реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Дженоа» одержал победу над «Удинезе» (2:1) в матче 14-го тура итальянской Серии А.

