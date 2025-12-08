«Дженоа» одержал победу над «Удинезе» (2:1) в матче 14-го тура итальянской Серии А.
В 1-м тайме гости вышли вперед. На 34-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Удинезе», а игрок «Дженоа» Руслан Малиновский реализовал одиннадцатиметровый удар.
Хозяева смогли сравнять счет на 65-й минуте благодаря точному удару Якуба Петровского.
На 83-й минуте «Дженоа» снова вышел вперед, отличился Брук Нортон-Каффи.
Результат матча
УдинезеУдине1:2ДженоаГенуя
0:1 Руслан Малиновский 34' пен. 1:1 Якуб Пётровский 65' 1:2 Брук Нортон-Каффи 83'
Удинезе: Мадука Окойе, Николо Бертола, Кристиан Кабазель, Умар Соле, Алессандро Дзаноли (Кингсли Эхизибуэ 73'), Джордан Земура (Руй Модесто 15'), Якуб Пётровский (Санди Ловрич 86'), Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп (Икер Браво 86'), Николо Дзаньоло, Кинан Дэвис (Адам Букса 73')
Дженоа: Никола Леали, Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Себастиан Отоа, Алессандро Маркандалли, Мортен Торсби, Руслан Малиновский (Джефф Эхатор 76'), Патрицио Мазини, Витор Оливейра (Калеб Экубан 64'), Лоренцо Коломбо (Жуниор Мессьяс 76')
Жёлтая карточка: Йеспер Карлстрём 66' (Удинезе)
После этого матча «Дженоа» занимает 15-е место в таблице Серии А с 14-ю очками в активе. «Удинезе» — на 11-й строчке с 18-ю баллами.