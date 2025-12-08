прогноз на матч Серии A, ставка за 2.50

8 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Дженоа». Начало игры — в 20:00 мск.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы проводят посредственный сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Удинезе» на 6 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Фриуланцы уступили «Ювентусу» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Парме» (2:0). А вот поединок с «Болоньей» завершился досадной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Удинезе» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Фриуланцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Удинезе» традиционно неудачно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 ничьих при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Фриуланцы намерены прочнее закрепиться в середняках лиги.

«Дженоа»

Турнирное положение: Генуэзцы сражаются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Дженоа» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дженоа» уступил «Аталанте» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Вероне» (2:1). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Кальяри» (3:3).

При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Генуэзцы до последней неудачи смотрелись довольно прилично. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Дженоа» явно не преуспевает в плане реализации. Команде явно недостает пресловутой монолитности.

Команда уже пять лет не проигрывает «Удинезе». Да и в кадровом плане генуэзцы выглядят вполне-себе симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Генуэзцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

Генуэзцы в среднем забивают аккурат гол за матч

«Удинезе» уступил «Дженоа» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Удинезе» намерен закрепиться в середняках, так что наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Дженоа» нынче крайне нестабильна.

Ставка: Победа «Удинезе» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50