В матче 14-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Ювентус» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре хозяева уже на 7-й минуте усилиями Расмуса Хейлунна. Равным результат вновь стал на 59-й минуте, когда отличиться смог Кенан Йылдыз.
Судьба встречи решилась на 78-й минуте, когда тот же Хейлунн смог вновь поразить ворота «Ювентуса» и принести победу «Наполи».
Результат матча
НаполиНеаполь2:1ЮвентусТурин
1:0 Расмус Хёйлунн 7' 1:1 Кенан Йылдыз 59' 2:1 Расмус Хёйлунн 78'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Матиас Оливера (Леонардо Спинаццола 70'), Элиф Элмас, Скотт МакТоминай, Ноа Ланг (Антонио Вергара 87'), Давид Нерес (Маттео Политано 79'), Расмус Хёйлунн
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Хуан Кабаль (Джонатан Дэвид 46'), Андреа Камбьязо (Филип Костич 71'), Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам (Эдон Жегрова 82'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Кенан Йылдыз (Луа Опенда 76'), Шику Консейсау (Фабио Миретти 75')
Жёлтые карточки: Алессандро Буонджорно 33', Сэм Бёкема 70' — Пьер Калюлю 52'
Победа позволила «Наполи» набрать 31 очко и выйти на первое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Ювентуса» осталось 23 балла и седьмая строчка.