В матче 14-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Ювентус» со счетом 2:1.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Открыли счет в этой игре хозяева уже на 7-й минуте усилиями Расмуса Хейлунна. Равным результат вновь стал на 59-й минуте, когда отличиться смог Кенан Йылдыз.

Судьба встречи решилась на 78-й минуте, когда тот же Хейлунн смог вновь поразить ворота «Ювентуса» и принести победу «Наполи».

Результат матча Наполи Неаполь 2:1 Ювентус Турин 1:0 Расмус Хёйлунн 7' 1:1 Кенан Йылдыз 59' 2:1 Расмус Хёйлунн 78' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Матиас Оливера ( Леонардо Спинаццола 70' ), Элиф Элмас, Скотт МакТоминай, Ноа Ланг ( Антонио Вергара 87' ), Давид Нерес ( Маттео Политано 79' ), Расмус Хёйлунн Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Хуан Кабаль ( Джонатан Дэвид 46' ), Андреа Камбьязо ( Филип Костич 71' ), Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам ( Эдон Жегрова 82' ), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Кенан Йылдыз ( Луа Опенда 76' ), Шику Консейсау ( Фабио Миретти 75' ) Жёлтые карточки: Алессандро Буонджорно 33', Сэм Бёкема 70' — Пьер Калюлю 52'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 9 Угловые удары 0 1 Офсайды 4 6 Фолы 13

Победа позволила «Наполи» набрать 31 очко и выйти на первое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Ювентуса» осталось 23 балла и седьмая строчка.