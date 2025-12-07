В воскресенье, 7 декабря, «Наполи» примет «Ювентус» в рамках 14-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

45+1' Перерыв. Активное начало «Наполи» позволило хозяевам выйти в счете вперед, после чего игра на встречных курсах шла.

45+1' Удар головой Мактоминея после подачи углового «Наполи», мяч очень близко от штанги ворот «Ювентуса» пролетел.

45' Добавленное время 1 минута.

42' Быстрая атака «Ювентуса», но передача Маккенни вышла поспешной и неточной.

40' Позиционная атака «Наполи», подача Нереса в штрафную «Ювентуса», вратарь гостей Ди Грегорио руками на выходе поймал мяч.

38' Разбивается игра на маленькие отрезки.

36' Подача со штрафного к воротам «Ювентуса», фол Хойлунда в атаке был зафиксирован.

33' Желтая карточка показана Алессандру Буонджорно, снёс он рвущегося в атаку «Ювентуса» Шику Консейсау.

32' Вброс из-за боковой Копмейнерса в штрафную «Наполи», отбились хозяева.

30' Консейсау пробил после быстрой атаки «Ювентуса», мяч сильно выше ворот полетел.

29' Классный подкат Тюрама-Юльена в центре поля сорвал быструю атаку «Наполи».

26' Удар головой Ди Лоренцо из пределов штрафной «Ювентуса», из под перекладины на угловой в прыжке перевел мяч вратарь Ди Грегорио.

24' Подача Элмаса в штрафную «Ювентуса», уверенно на выходе руками забрал мяч вратарь гостей Ди Грегорио.

24' Много борьбы в игре.

23' Повреждение у полузащитника «Юве» Уэстона Маккенни, но сможет он самостоятельно продолжить встречу.

21' Удар Йылдыза из-за пределов штрафной «Наполи», мяч мимо ворот полетел.

20' Чуть снизился тем игры, «Ювентус» контролирует мяч в середине поля.

17' «Ювентус» с мячом, планомерно перебираются гости на половину поля «Наполи».

16' Подачи в штрафную «Ювентуса», получается отбиться у гостей.

14' «Наполи» вновь в атаке, вынуждают хозяева обороняться «Ювентус».

11' Позиционная атака «Юве», отодвигают тем самым игру от своих ворот гости.

10' «Наполи» продолжает атаковать, ошарашены футболисты «Ювентуса».

Игроки «Наполи» празднуют гол globallookpress.com

07' Гоооол! 1:0. Расмус Хойлунд переправил мяч в падении из пределов штрафной «Ювентуса», замкнув прострел Давида Нереса ушедшего от полузащитника «Юве» Копмейнерса.

06' Удар Мактоминея головой из пределов штрафной «Ювентуса» после подачи Нереса, мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел.

04' Позиционная атака «Наполи», хозяева разыгрывают мяч по всему периметру поля.

03' Обоюдоострое начало от команд, никто инициативу уступать не хочет.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Наполи».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе, вмещающем 60 240 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Федерико Ла Пенна из Рима.

Стартовые составы команд

«Наполи»: Милинкович-Савич, Бёкема, Ррахмани, Буонджорно, Ди Лоренцо, Оливера, Мактоминей, Нерес, Ланг, Хойлунд, Элмас.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Келли, Камбьязо, Мурильо, Копмейнерс, Маккенни, Локателли, Тюрам-Юльен, Консейсау, Йылдыз.

«Наполи»

После 13 матчей «Наполи» идет на втором месте в таблице Серии А с 28 очками.  В 13-м туре «Наполи» в гостях смог переиграть лидера чемпионата «Рому» со счетом 1:0.  Игра получилась довольно закрытой, но Конте смог переиграть Гасперини тактически, нейтрализовав Соуле, через которого идет вся игра римлян.  Единственный мяч на 36-й минуте забил Давид Нерес.  На неделе была победа в Кубке Италии над «Кальяри» (1:1, пен.9:8), а до этого в Лиге чемпионов над «Карабахом» (2:0).

После серии травм и неудачных матчей главный тренер «Наполи» Антонио Конте изменил расстановку и теперь играет по схеме 3-4-3, где большая роль отводится крайним полузащитникам.  Это пошло команде на пользу.  В итоге, Давид Нерес сейчас является одним из лидеров клуба, тройка центральных защитников играет очень надежно, а Мактоминей снова вожак.  Травмированы — Ангисса (п), Де Брейне (п), Гилмор (п), Мерет (п), Лукаку (н), Гутьеррес (з).

«Ювентус»

Сейчас «Ювентус» идет седьмым в таблице Серии А с 23 очками.  Домашняя игра с «Кальяри» (2:1) получилась не самой простой для «Ювентуса», но завершилась успешно.  «Старая синьора» пропустила первой на 26-й минуте, но сразу смогла отыграться, а еще до перерыва Йилдыз забил свой второй гол в матче, став главным героем противостояния.  В Кубке Италии была победа над «Удинезе» (2:0) и в Лиге чемпионов в гостях над «Буде-Глимтом» (3:2).

По ходу сезона «Ювентус» возглавил Лучано Спаллетти, сменивший уволенного Игора Тудора.  Главным изменением стала тактическая схема 3-4-2-1 с Копмейнерсом в роли центрального защитника, именно через голландца туринцы сейчас выходят из обороны.  Также важная роль отводится двум инсайдам Консейсау и Йилдызом, которые играют под Влаховичем(он выбыл до конца сезона) или Дэвидом.  Травмированы — Бремер (з), Ругани (з), Влахович (н).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А.  В Турине матч завершился вничью 0:0, а в Неаполе со счетом 2:1 победили хозяева.

За всю историю команды сыграли 184 матча.  В 84 играх победил «Ювентус», в 45 «Наполи», оставшиеся 55 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90