Чрезвычайный и полномочный посол Республики Гана Кома Стеем Джеху-Аппьях предложил идею провести товарищескую игры со сборной России.

Валерий Карпин
Валерий Карпин globallookpress.com

«Сборной Ганы было бы интересно сыграть с командой России.  Думаю, это возможно.  У России отличная команда.  Могли бы сыграть, например, на стадионе "Спартака".  Это феноменальная арена, прекрасная!  Было бы хорошо сыграть, но не зимой», — сказал Джеху-Аппьях «СЭ».

С 2022 года Россия имеет право играть только товарищеские игры.  Последние встречи в 2025 году она провела в ноябре, сыграв вничью с Перу (1:1) и уступив Чили (0:2).