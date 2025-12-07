В матче 15-го тура испанской Примеры «Эспаньол» смог переиграть «Райо Вальекано» со счетом 1:0.
Победу каталонской команде принес точный удар Роберто Фернандеса Жана с пенальти на 39-й минуте.
Отметим, что «Райо Вальекано» доигрывал встречу в меньшинстве из-за удаления Унаи Лопеса.
Результат матча
ЭспаньолБарселона1:0Райо ВальеканоМадрид
1:0 Роберто Фернандес 39' пен. 2:0 Кевин Гарсиа 82'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Тайрис Долан, Урко Гонсалес, Поль Лосано (Шарль Пикель 56'), Пере Милья (Рубен Санчес 89'), Эдуардо Экспозито (Рамон Терратс 80'), Роберто Фернандес (Кевин Гарсиа 80')
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Нобель Менди (Ранди Нтекья 86'), Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Фран Перес (Иван Балью 70'), Херард Гумбау (Серхио Камельо 52'), Оскар Валентин, Унаи Лопес, Хорхе де Фрутос (Альваро Гарсия 70'), Иси Паласон
Жёлтые карточки: Поль Лосано 31', Урко Гонсалес 76', Тайрис Долан 77' — Унаи Лопес 16', Нобель Менди 42', Херард Гумбау 50', Оскар Валентин 63', Пеп Чаварриа 73', Аугусто Баталья 87'
Красные карточки: Тайрис Долан 87' — Унаи Лопес 64'
«Эспаньол» благодаря победе смог набрать 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «Райо Вальекано» осталось 17 баллов и 11-я строчка.