«Эспаньол» благодаря победе смог набрать 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «Райо Вальекано» осталось 17 баллов и 11-я строчка.

Отметим, что «Райо Вальекано» доигрывал встречу в меньшинстве из-за удаления Унаи Лопеса .

Победу каталонской команде принес точный удар Роберто Фернандеса Жана с пенальти на 39-й минуте.

В матче 15-го тура испанской Примеры «Эспаньол» смог переиграть «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

