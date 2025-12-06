Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды от «Акроном» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Сыграла ли команда на максимум после удаления? Нет. Если говорить о максимуме, то нужно говорить хотя бы о возможности спасти матч. Были моменты и ситуации, особенно во втором тайме. Тогда футболисты показали правильный подход к игре, стали рисковать, меньше садиться в пятерку. Второй тайм удался, могли зацепиться за что‑либо. При всем при этом нужно понимать, что играли против "Зенита".

Красная карточка Неделчару? То, что не было плохих намерений, — это безусловно. То, что Неделчару в какой‑то степени проиграл позицию и догонял игрока, — это так. Не думаю, что был настолько опасный момент. Но в любом случае нужно посмотреть со стороны, внимательно оценить ситуацию с разных ракурсов и правильно к этому подойти.

Считаю, что футболисты в тех или иных ситуациях пытаются использовать руки, стараются выиграть инициативу. Оценивать момент нужно уже после, когда ты его посмотришь. И самое главное — подбирать трактовки. Нужно разбираться, как их правильно подбирать согласно духу игры. И прежде всего это нужно судьям, потому что они должны понимать, что футбол — тот вид спорта, где есть множество единоборств и нет явного желания нарушить правила», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» с 21 баллом занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.