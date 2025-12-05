Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Виталий Дьяков globallookpress.com

«Если такое произойдет, то, безусловно, для одной команды это будет потеря, а для другой — усиление. Но мне лично кажется, что переход в ЦСКА не состоится и Баринов в итоге продолжит выступать за "Локомотив". Всё‑таки он воспитанник клуба, это родная для него команда, у него здесь всё хорошо идет. Не вижу особо причин для перехода. Да, наверное, какой‑то зарплатный вопрос решается, но других причин я не вижу. У него в команде всё прекрасно. Думаю, что обе стороны в итоге найдут компромисс и с "Локомотивом" будет подписан новый контракт», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. 29-летний футболист может перейти в команду как уже зимой за компенсацию, так и летом бесплатно.