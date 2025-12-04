Защитник «Балтики»﻿ Владислав Саусь рассказал о работе команды под руководством главного тренера Андрея Талалаева.

Владислав Саусь
Владислав Саусь globallookpress.com

«Главное качества Андрея Викторовича — требовательность.  То есть он на мелочи обращает внимание.  У него конкретные задачи, которые мы должны выполнять на поле.  Думаю, что мы стали хорошим коллективом, крепкой командой, которую уже воспринимают по-другому, не как в начале чемпионата.  Думаю, что нам возможно бороться за тройку»﻿, — заявил Саусь в интервью ТАСС.

После 17 туров «Балтика»﻿ занимает 5-е место в таблице РПЛ с 32 очками.  В воскресенье, 7 декабря, калининградцы примут дома самарские «Крылья Советов»﻿.