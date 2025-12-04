Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поделился ожиданиями о предстоящей встрече с «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ.

Вадим Романов globallookpress.com

«Команда к игре подходит в хорошем состоянии. Очень хорошая реакция была на обидное поражение в Калининграде. Все готовы к игре, все готовы биться. Понимают, что это дерби и что это заключительный матч этого этапа. Все готовы отдать все силы, чтобы победить в этом матче. На данный момент все здоровы. Все сегодня принимали участие в тренировочном занятии», — приводит слова Романова «Чемпионат».

Встреча между командами пройдет 6 декабря на «Лукойл Арене». Начало — в 16:30 мск