Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о своем переходе в итальянскую команду из «Реала».

Лука Модрич globallookpress.com

«Я всегда говорил, что моё самое искреннее желание — завершить карьеру в "Реале". Однако иногда всё идёт не так, как планировалось, и, поскольку моё желание завершить карьеру в "Реале" не осуществилось, мне пришлось думать о том, что делать дальше. Что случилось, то случилось, я ни о чём не жалею.

После "Реала" любой переход — это шаг вниз, это неоспоримо, и каждый игрок это подтвердит. Думаю, я пришёл в клуб, который по своей истории и репутации очень близок к "Реалу", так что, на мой взгляд, это лучший вариант. Я вырос, смотря итальянский футбол, и "Милан" был моим любимым клубом. Никогда не думал, что окажусь в "Реале", даже не мог себе представить, что это случится. Думал о том, где бы мне хотелось играть, и "Милан" всегда был на первом месте, сразу после Реала», — приводит слова Модрича Football Italia.

40-летний Модрич в текущем сезоне Серии А провел 13 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.