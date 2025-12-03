Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который в игре 14-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (5:4), достиг отметки в 100 голов, сказал, что просто делает свою работу и обязан забивать для команды.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Я горжусь и счастлив, что забил 100 голов в АПЛ. Но когда ты нападающий "Манчестер Сити", ты должен показывать отличную статистику. И это моя работа. Люди должны критиковать меня, если я не забиваю, обычно так и делают, но в конечном итоге, как я уже сказал, я должен забивать! » — цитирует BBC слова Холанна.

За достижение рубежа в 100 голов у 25-летнего норвежца ушло 111 матчей. Также у Холанна 20 результативных передач. За «Ман Сити» он играет с 2022 года. В игре с «Фулхэмом» Холанн открыл счет на 17-й минуте.