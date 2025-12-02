Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о безголевой серии нападающего команды Родриго.

Родриго — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Мы должны верить и доверять Родриго. Никто не может сомневаться в его мастерстве. Он отличный парень, всегда отличался прекрасным настроем и высокой работоспособностью.

Ждём, когда он прервёт этот негативный момент с голами», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Родриго повторил антирекорд форвардов «Реала» всех времён. Нападающий не смог отличиться голом в последних 30-и встречах.