Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не может отличиться уже 30 матчей подряд, тем самым повторив антирекорд форвардов «сливочных». Об этом сообщает статистический ресурс 365Scores.

По данным портала, ранее подобная безголевная серия принадлежала бывшему нападающему клуба Мариано Диасу.

Последний раз Родриго забивал за «Реал» в марте 2025 года — в стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025, когда его гол помог одолеть «Атлетико» со счётом 2:1.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт только две голевые передачи.