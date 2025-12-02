Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд продолжит выступление в своем клубе, сообщает издание talkSPORT.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

23-летний вратарь изъявил желание покинуть стан «горожан», где он является вторым номером после прихода в клуб Джанлуиджи Доннаруммы.

Сейчас интерес к Траффорду проявляет «Вулверхэмптон» и нескольких других европейских клубов. При этом Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить Траффорда, а продать Штефана Ортегу.

Летом 2025 года воспитанник «Ман Сити» Траффорд вернулся из «Бернли» за 31 млн евро и рассматривался в качестве основного голкипера, но после прихода итальянца прочно присел на лавку.

В этом сезоне Траффорд провел всего 6 матчей и пропустил в них 7 голов. Его рыночная цена составляет на данный момент € 30 млн.