Талантливый нападающий «Анже» Сидики Шериф уже в ближайшее время может пойти на повышение.
Как сообщает известный журналист Никола Скира, 18-летним игроком заинтересовался «Милан», которому требуется молодой атакующий футболист для усиления конкуренции за место в составе.
Скауты россонери неоднократно просматривали Шерифа в играх Лиги 1 и остались о нем положительного мнения.
В этом сезоне нападающий сыграл за «Анже» 14 матчей и забил в них 3 мяча. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 2 млн.