«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» претендуют на подписание защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Натаниэль Браун — защитник «Айнтрахт» globallookpress.com

Стало известно, что Браун может покинуть «Айнтрахт» в предстоящее летнее трансферное окно. В немецком клубе считают, что игрока будет тяжело удержать у себя.

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» внимательно следят за ситуацией вокруг Брауна. «Айнтрахт» планирует получить 60-70 млн евро за трансфер футболиста.

В нынешнем сезоне Браун провел за немецкую команду 12 матчей в рамках Бундеслиги, забил гол и сделал 2 голевые передачи.