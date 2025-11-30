Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил сильные стороны «Крыльев Советов» перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 30 ноября.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Крылья Советов» — команда с характером, она показывает такой контратакующий футбол, хороши на стандартах. Может быть, у них немного изменилась схема, сейчас они играют больше 5–3–2. Но принципы игры у них остались прежние. Есть понимание, что нам нужно делать, но самое сложное, все это реализовать на поле, — отметил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 16 туров чемпионата России «Краснодар» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились на 11-й позиции, имея в активе 17 очков.