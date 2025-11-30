После этого матча «Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Лацио» располагается на 8-й позиции с 18-ю баллами.

Единственный гол в этом матче «россонери» забили на 51-й минуте, отличился Рафаэл Леау.

«Милан» одолел «Лацио» (1:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

