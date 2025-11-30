«Милан» одолел «Лацио» (1:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче «россонери» забили на 51-й минуте, отличился Рафаэл Леау.
Результат матча
МиланМилан1:0ЛациоРим
1:0 Рафаэл Леау 51'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана (Рубен Лофтус-Чик 65'), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку (Самуэле Риччи 83'), Рафаэл Леау
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Тейянни Нослин 85'), Алессио Романьоли, Марио Хила, Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен, Тома Башич (Нуну Тавареш 85'), Матиас Весино (Валентин Кастеллано 62'), Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Булайе Диа (Фисайо Деле-Баширу 62')
Жёлтые карточки: Фикайо Томори 26', Маттео Габбиа 65', Самуэле Риччи 90' — Лука Пеллегрини 57', Алессио Романьоли 72', Маттиа Цаканьи 90+13'
После этого матча «Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Лацио» располагается на 8-й позиции с 18-ю баллами.