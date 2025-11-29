В матче 13-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» обыграл «Борнмут» со счетом 3:2.
В составе гостей забивали Амин Адли и Тайлер Адамс. За хозяев отличились Энцо Ле Фе, Бертран Траоре и Брайан Бробби.
Результат матча
СандерлендСандерленд3:2БорнмутБорнмут
0:1 Амин Адли 7' 0:2 Тайлер Адамс 15' 1:2 Энцо Ле Фе 30' пен. 2:2 Бертран Траоре 46' 3:2 Брайан Бробби 69'
Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Омар Альдерете, Рейнилду Мандава, Гранит Джака, Ноа Садики, Энцо Ле Фе (Лютсхарел Гертрейда 87'), Бертран Траоре (Трай Хам 63'), Чемсдин Талби (Брайан Бробби 63'), Вильсон Изидор (Ромейн Мандл 63')
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Бафоде Диаките, Адам Смит (Энес Унал 80'), Амин Адли (Дэвид Брукс 71'), Маркус Таверньер, Тайлер Адамс (Джастин Клюйверт 71'), Алекс Скотт, Эванилсон (Eli Junior Kroupi 80'), Энтойн Семеньо
Жёлтые карточки: Омар Альдерете 21', Трай Хам 65', Робин Руфс 90+1' — Алекс Скотт 25', Энтойн Семеньо 86', Маркос Сенеси 90+3'
У «Сандерленда» теперь стало 22 очка и четвертое место в АПЛ, «Борнмут» с 19 баллами — девятый.